ميسي يرفض التوقيع على العقد بسبب المعركة الرئاسية

كشفت صحيفة أس الإسبانية عن المزيد من التفاصيل في قضية تمديد عقد ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة الإسباني، موضحةً رفض اللاعب الموافقة على عقده الجديد حتى الآن.

والد ميسي ومحاميه وقعوا على الاتفاق المسبق بتوقيع العقود مع بداية الموسم الجديد، لكن ليونيل يرفض التوقيع على العقد بسبب الاختلاف حول بعض الشروط البسيطة في العقد.

ووضحت أس أسباب أخرى تدفع ليونيل لرفضه التوقيع على العقد الجديد أهمها عدم رغبته في الدخول بأي معركة انتخابية أو رئاسية، حيث يعتقد بأن تمديد عقده سيتخذ أساس لحملة جوسيب ماريا بارتوميو في الانتخابات الجديدة أو تصويت اللجنة العمومية بخصوص سحب الثقة في حال أجبر عليها.

كما أخر ميسي عملية تمديد عقده لبداية الموسم حتى يتعرف على اللاعبين الذين سيجاوروه في الفريق بعد انتقال نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.