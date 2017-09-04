هازارد: ريال مدريد الأفضل في العالم وزيدان فعل كل شيء بكرة القدم

تحدث النجم البلجيكي إيدن هازارد صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، عن العديد من الأمور المهمة بالنسبة به في عالم كرة القدم.

وقال هازارد في الحوار الذي نقلته صحيفة “ماركا” اليوم:” أعتقد في الوقت الحالي بأن ريـال مدريد هو أفضل فريق في العالم، فهم فازوا بكل شيء ولديهم لاعبين جيدين ومدرب رائع، الآن دوري أبطال أوروبا صعبة للفوز، مثلها مثل الدوري الإنجليزي أي فريق يمكنه الفوز به، لا تعرف أبدًا.”

وأضاف عن إمكانية منافسته لميسي ورونالدو على الكرة الذهبية:” أنا لا ألعب كرة القدم من أجل ذلك، ولكن من أجل السعادة في كرة القدم الفوز بمثل هذه الجائزة سيكون رائع بالنسبة لي، وهذا ما سيجعلني ويجعل عائلتي سعيدة، ولكن هليس هدفي.”

هل ستلعب في الدوري الإسباني يومًا ما؟

أجاب هازارد:” في الوقت الحالي أنا سعيد في انجلترا، فأنا ألعب لواحد من أفضل الفرق، ولكن نعم الدوري الإسباني مميز، ولماذا لا ألعب هناك يومًا ما، ولكن في اللحظة الحالية أنا هنا.”

وتحدث هازارد عن زيدان قائلًا:” هو فاز بكل شيء كلاعب وكمدرب، فهذا نوع خاص جدًا، الجميع يعرفه كلاعب، فعندما تفكر في كرة القدم تفكر في زيدان لأنه كان يفعل كل شيء، وحتى الآن خارج الملعب بإمكانه تحقيق أشياء مميزة، هذا سحر وأنا سعيد لمشاهدته في الملعب.”

والدك كان لاعب كرة قدم وجميع أخواتك كذلك، هل تتناقشون كثيرًا في المنزل؟

أجاب هازارد:” نحاول ألا نضحك، كل يوم نحن نتحدث عن كرة القدم ونحاول تغيير الموضوع في المنزل، لأن الكثير من كرة القدم من الممكن أن يصبح مملًا في فترة من الفترات، نحن لدينا أطفال لذلك نحاول دائمًا تغيير الموضوع.”

وتحدث هازارد عن حالة تشيلسي بعد رحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع آخرين:” لا أعلم هل أصبحنا أقوى أم لا ولكننا سنرى ذلك في نهاية الموسم، لقد فزنا بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي وإذا قررنا ذلك الموسم الحالي سنكون أقوى بكل تأكيد، لقد خسرنا بعض اللاعبين المميزين ولكننا تعاقدنا مع مجموعة رائعة سواء كان باكايوكو أو موراتا وغيرهم.”

وأخيرًا قال عن المنافسة بالدوري الإنجليزي:” لا يوجد فريق مفضل، ففي الدوري الإنجليزي هناك خمسة أو ستة فرق تستطيع الفوز، كل أسبوع يجب أن تكون مستعد للقتال، فإذا لم تكن كذلك ستخسر، سنرى في النهاية من الأفضل.”

يذكر أن هازارد عاد للمشاركة في المباريات مع منتخب بلجيكا بعد غيابه عن تشيلسي للإصابة في بداية الموسم.