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هازارد: يمكنني إنهاء هيمنة رونالدو وميسي

هازارد: يمكنني إنهاء هيمنة رونالدو وميسي

By admin
4 سبتمبر، 2017
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أعرب إدين هازارد نجم تشيلسي عن ثقته الكبيرة بقدرته على إنهاء هيمنة كريستيانو رونالدو نجمريال مدريد وليونيل ميسي مهاجم برشلونة على الجوائز الفردية.

وخلال تقديم هازارد لحذائه الجديد الذي تحصل عليه من شركة نايكي، تلقى سؤالاً بخصوص قدرته على إنهاء هيمنة رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية التي حصلا عليها منذ عام 2008 إلى 2016.

وأجاب هازارد قائلاً “ولماذا لا؟ أنا لا ألعب من أجل ذلك، ولكن سأكون سعيداً أنا وعائلتي إن حصلت عليها، لكن كما قلت، هذا ليس هدفي”.

وعن موعد عودته من الإصابة، قال هازارد “قريباً، أنا في حالة جيدة بالفعل وسأعود قريباً، ولكنني لست على عجلة من أمري”.

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