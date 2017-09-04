الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليملاعب العالم
يوفنتوس يحاول ضم انييستا لصفوفه بشكل مجاني

يوفنتوس يحاول ضم انييستا لصفوفه بشكل مجاني

By admin
4 سبتمبر، 2017
946
0
Share:

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على أن فريق يوفنتوس لا يزال يسعى لضم النجم الاسباني اندريس انييستا، قائد فريق برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “توتو سبورت”، والتي أكدت أن اللاعب الاسباني، لا يزال من أهم أهداف الفريق التوريني في الصيف المقبل.

كما ذكرت الصحيفة أن النادي سيحاول ضم الألماني إيميري كان لاعب فريق ليفربول، ويحاولوا اقناعه بعدم تجديد تعاقده مع ليفربول.

جدير بالذكر أن انييستار عقده مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويستطيع التوقيع ليوفنتوس مجانًا في جانفي المقبل، على أن ينضم للفريق الإيطالي بداية من الموسم التالي.

الموضوع السابق

فينغر: فكرت في الرحيل عن أرسنال

الموضوع التالي

pdf

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017