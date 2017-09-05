إدارة تشيلسي منعت كونتي من الحديث مع الصفقات الجديدة

اتبعت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي أسلوبًا جديدًا من أجل حسم بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن هذا كان له آثر أكبر في فقدان صفقات أخرى مهمة.

وأكدت صحيفة “تايمز” في تقرير نشرته اليوم، إلى أن إدارة تشيلسي منعت الإيطالي انطونيو كونتي من الحديث مع الصفقات الجديدة، والتي حاول النادي إتمامها في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

ومن ضمن هذه الصفقات هو داني درينكوواتر، وروس باركلي والذي حاول التواصل مع كونتي قبل التوقيع ولكنه وجد تليفونه مغلق، وهو ما جعل باركلي يتراجع عن فكرة التعاقد مع تشيلسي والعودة لإيفرتون مرة أخرى.

وتابع التقرير أن السبب وراء قرار إدارة تشيلسي، هو فشل كونتي في إقناع أليكس تشامبرلين في الانضمام للفريق وهو ما جعل اللاعب يحول وجهته إلى ليفربول، بالإضافة إلى فقط تشيلسي صفقات أخرى مثل لوكاكو فيرناند لورينتي.

يذكر أن تشيلسي تمكن من التعاقد مع انطونيو روديغير وباكايوكو وألفارو موراتا بالإضافة إلى الوافد الأخير درينكوواتر.