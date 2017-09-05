إصابة راكيتيتش لن تمنعه من مواجهتي اسبانيول ويوفنتوس

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لن تمنعه الإصابة التي تعرض لها في لقاء منتخب بلاده أمام كوسوفو من مباريات البارسا المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن الإصابة قد أجبرت اللاعب على الاستبدال في الدقيقة 55 من عمر المباراة وكانت النتيجة وقتها التعادل السلبي.

ولكن الكرواتي لن يتأثر بتلك الإصابة وسيكون متواجداً في مباراتي البلاوغرانا المقبلتين أمام اسبانيول في بطولة الدوري ويوفنتوس الإيطالي في بطولة يوفنتوس الإيطالي.

ولا يوجد أي أنباء من داخل برشلونة حول حالة اللاعب حيث لم يعود مرة أخرى إلى المدينة ومازال متواجداً في معكسر بلاده والذي سيواجه اليوم تركيا ضمن تصفيات مونيدال 2018.