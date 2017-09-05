الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي الجديد

كشفت صحيفة دايلي ميرور البريطانية عن قيمة الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي نجم نجوم برشلونة الإسباني الجديد.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا أن عقد قائد المنتخب الأرجنتيني الجديد والذي سيربطه بالبلوجرانا حتى 2021 يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 300 مليون يورو.

وكانت قد أثيرت بعض الشائعات حول رفض صاحب الـ 30 عاماً تمديد عقده مع نادي ملعب الكامب نو في أعقاب رحيل نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف وفشل الإدارة في التوقيع مع أكثرمن صفقة مهمة على رأسها كوتينيو نجم وسط ليفربول الإنجليزي.

ورغم رحيل النجم البرازيلي نيمار من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده 222 مليون يورو، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو قلل من أهمية قيمة الشرط الجزائي في عقود لاعبي فريقه، فتحدث إلى صحيفة سبورت الإسبانية قائلاً “برشلونة لن يجعل أي لاعب يبقى أبداً إن أخبرنا بأنه يريد المغادرة، مثلما يحدث في الأندية الأخرى في أوروبا”.

وأضاف “نحن نملك طريقة حيث نختلف بها عن الأندية الأخرى، نحن نعتقد بأن اللاعبين هنا سعداء باللعب”.

وتابع “الأمر هو نفسه لو أن قيمة الشرط الجزائي 500، 600، 1000 أو 1500 مليون يورو. يمكننا وضع الشرط الجزائي الذي نريده لأنه إن أراد اللاعب المغادرة، سيتعين علينا أن نجلس ونتحدث معه”.