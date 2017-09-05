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ايمري يكذب تفاصيل الحوار المسرب بينه وبين فالفيردي عن فيراتي

ايمري يكذب تفاصيل الحوار المسرب بينه وبين فالفيردي عن فيراتي

By admin
5 سبتمبر، 2017
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سارع المدرب الإسباني اوناي ايمري المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تكذيب إدعاءات بعض الصحف حول الحوار الذي خرج من خلال التقارير بينه وبين ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة.
وقال ايمري في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: أولاً ، لدي صداقة قوية بيني وبين فالفيردي منذ أن كان في فالنسيا ، وقد تحدثنا عن فيراتي منذ شهرين.
وأضاف: كانت هناك محادثة خاطئة قد ظهرت من خلال الصحف بناءاً على مقابلتي لفالفيردي في مؤتمر المدربين في نيون السويسرية.
وأنهى تصريحاته: الأمور قد وضحت في نهاية الميركاتو لدى برشلونة حول فيراتي وهو ما كان نتحدث بشأنه من قبل.
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