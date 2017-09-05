بارتوميو: برشلونة أخطأ بالاعتماد على نيمار وميسي وقع على العقود

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بندمه الشديد بالاعتماد أكثر من اللازم على نيمار في مسألة انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان

وقال بارتوميو في حواره لصحيفتي “موندو ديبورتيفو” و” سبورت” اليوم:” أول انتقاد يجب توجيهه لأنفسنا هو الاعتماد أكثر من اللازم على نيمار، فهو لم يتصرف بالشكل الأمثل، لا أعلم لماذ رحل، يجب أن تسألوه لأنه لم يخبرنا.”

وأضاف:” من أجل المال؟ أما من أجل قيادة مشروع رياضي؟، هنا كنا في أفضل نادي في العالم ومعه أفضل لاعبين في العالم وبدون شك هنا ميسي.”

وتابع بارتوميو:” ولكني لا أعرف لماذا لم يقم بشرح الأمر لنا، هو دفع الشرط الجزائي ورحل.”

وتحدث بارتوميو عن الانتقادات والتراجع بعد الهزيمة من ريـال مدريد في السوبر الإسباني:” هناك خيبة آمل بين المشجعين، ولكن هذا التشاؤم يجب أن يتوقف، فنحن لدينا فريق أفضل من الموسم الماضي، ورحيل نيمار يعطينا فرصة للعودة إلى الهدف الرئيسي لكرة القدم وهو الاستثمار في الأكاديمية.”

وقال رئيس برشلونة:” كفى من هذا التشاؤم لأنه يبدو بأننا نمتلك الفريق الأضعف ونحن نمتلك الأفضل في كل مركز، لم يعد لدينا MSN ولكن لدينا توازن رائع في جميع الخطوط في الملعب، والأمور ستسير بشكل جيد مع فالفيردي، هو يقود الفريق بشكل جيد حتى الآن، هو يثق في هذه المجموعة وأسلوب برشلونة، ولديه تركيز واضح على مدرسة لاماسيا.”

ويرى رئيس برشلونة بأن ريـال مدريد ليس الأفضل:” ريـال مدريد ليس أفضل من برشلونة، هم لم يكونوا كذلك منذ رونالدينيو، منذ ذلك الوقت برشلونة طور من كرة القدم ولديه فريق ناجح.”

وعن مستقبل ميسي وانيستا قال بارتوميو:” على الكتلان ألا يقلقوا على ميسي، فوالده قام بتوقيع العقود، بينما مع انيستا فهناك اتفاق معه للاستمرار في الفريق.”

يذكر أن جماهير برشلونة تشن هجومًا عنيفًا على إدارة النادي مطالبة برحيلهم بعد فشلهم بالإبقاء على نيمار، وعدم التعاقد مع صفقات قوية سوى عثمان ديمبلي.