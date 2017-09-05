بارتوميو: رحيل نيمار أمر إيجابي لبرشلونة !

يرى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أن رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة لعودة النادي الكتلوني إلى تقاليده.

وكان النجم البرازيلي الموهوب قد رحل الصيف الأخير إلى حديقة الأمراء عقب كسر الشرط الجزائي في عقده ودفع 222 مليون يورو لإدارة البرسا.

بارتوميو تحدث إلى صحيفة سبورت الإسبانية قائلاً “من الأفضل أن نحوي الموهبة في النادي، ولكنك لا يمكن أن تكون متشائماً جداً، فهي فرصة لبرشلونة لكسر الثلاثي إم إس إن والرهان على اللعب الجماعي”.

وأضاف “نحن خارجون من مشروع لويس إنريكي والآن لدينا إرنستو فالفيردي. هناك ثقة تامة فيه. إنه مدرب يؤمن بأسلوب برشلونة وفي لاعبي أكاديمية لاماسيا”.

وتابع “إنها فرصة لإنهاء قوة الثلاثي الهجومي، لقد كانت جيدة حقاً، إلا أنه كان لها عواقبها. إنه فرصة للتعويل على اللعب الجماعي في خط الوسط والذي هو تقليدياً مصدر قوتنا”.