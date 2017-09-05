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بارتوميو يكشف حقيقة رغبة برشلونة في ضم دي ماريا

بارتوميو يكشف حقيقة رغبة برشلونة في ضم دي ماريا

By admin
5 سبتمبر، 2017
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قال جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أن البارسا ذهب الى العاصمة الفرنسية باريس من اجل مقابلة مسؤولي باريس سان جيرمان للتفاوض حول ضم الارجنتيني أنخل دي ماريا .
وسعى برشلونة للتعاقد مع دي ماريا لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا للنادي الباريسي .
ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات بارتوميو والذي قال : العرض لضم دي ماريا لم يكن قليلاً وكان مناسباً لباريس سان جيرمان .
واضاف رئيس البارسا : المدرب يطلب لاعب معين ونذهب الى ناديه لنتفاوض معه واذا لم يتم التفاوض فنتجه الى هدف أخر .
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