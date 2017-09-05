بارتوميو يكشف حقيقة رغبة برشلونة في ضم دي ماريا
قال جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أن البارسا ذهب الى العاصمة الفرنسية باريس من اجل مقابلة مسؤولي باريس سان جيرمان للتفاوض حول ضم الارجنتيني أنخل دي ماريا .
وسعى برشلونة للتعاقد مع دي ماريا لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا للنادي الباريسي .
ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات بارتوميو والذي قال : العرض لضم دي ماريا لم يكن قليلاً وكان مناسباً لباريس سان جيرمان .
واضاف رئيس البارسا : المدرب يطلب لاعب معين ونذهب الى ناديه لنتفاوض معه واذا لم يتم التفاوض فنتجه الى هدف أخر .