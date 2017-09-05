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بارتوميو يُلمح الى إمكانية ضم نجم ليفربول في جانفي

بارتوميو يُلمح الى إمكانية ضم نجم ليفربول في جانفي

By admin
5 سبتمبر، 2017
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ألمح جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني الى أن فريقه سيعود لمحاولة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي في يناير المقبل .
وكان ليفربول رفض أربعة عروض من فريق برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .
ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات بارتوميو والذي قال : لا أتحدث عن الأسماء ولكن سنرى مالذي سيحدث في المستقبل .
وأضاف بارتوميو : برشلونة ليس محبط بعد الفشل في ضم فيليب كوتينيو والمفاوضات توقفت وذلك بسبب المغالاة في الطلبات المادية وعند حلول شهر جانفي سنرى ماهو المناسب للبارسا .
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