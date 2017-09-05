بارتوميو يُلمح الى إمكانية ضم نجم ليفربول في جانفي

ألمح جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني الى أن فريقه سيعود لمحاولة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي في يناير المقبل .

وكان ليفربول رفض أربعة عروض من فريق برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات بارتوميو والذي قال : لا أتحدث عن الأسماء ولكن سنرى مالذي سيحدث في المستقبل .

وأضاف بارتوميو : برشلونة ليس محبط بعد الفشل في ضم فيليب كوتينيو والمفاوضات توقفت وذلك بسبب المغالاة في الطلبات المادية وعند حلول شهر جانفي سنرى ماهو المناسب للبارسا .