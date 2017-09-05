برشلونة يستهدف صفقة صادمة من يوفنتوس

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن نادي برشلونة الإسباني يعتزم عقد صفقة مهمة جداً عقب السوق الصيفية المخيبة للغاية التي قام بها النادي الكتلوني في الصيف الأخير.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت في إيطاليا أن البلوغرانا يرغب في التوقيع مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي السيدة العجوز، حيث يرى فيها البرسا الشخص الأمثل لإعادة نادي ملعب الكامب نو إلى قمة الكرة الأوروبية مرة أخرى.

ونجح باراتيتشي خلال السنوات القليلة الماضية في إبرام صفقات ممتازة لفائدة البيانكونيري نصبته زعيماً للكرة الإيطالية على مدار 6 سنوات.

وربما يكون العائق الوحيد أمام برشلونة لإتمام هذه الصفقة هو أن باراتيتشي اعتاد العمل مع بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، وبالتالي فإنه يتعين على البرسا إقناعه هو الآخر بالمجئ إلى كتلونيا.