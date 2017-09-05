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بوفون: رونالدو أصعب خصم واجهته خلال مسيرتي

بوفون: رونالدو أصعب خصم واجهته خلال مسيرتي

By admin
5 سبتمبر، 2017
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كشف جيانلويجي بوفون الحارس المخضرم ليوفنتوس الإيطالي عن أصعب خصم واجهه خلال مسيرته الكروية في حديث إلى صحيفة ماركا الإسبانية.

وكشف أسطورة الحراسة الإيطالية أن الظاهرة رونالدو هو أصعب مهاجم لعب ضده طوال مسيرته.

وكان نجم ريال مدريد وإنتر السابق قد حقق العديد من الإنجازات على مدار مسيرته الكروية، على رأسها نيل لقب كأس العالم مرتين رفقة المنتخب البرازيلي.

بوفون تحدث قائلاً “المهاجم الذي سبب لي كل أنواع المشاكل هو رونالدو البرازيلي”.

وأضاف “لقد كان اللاعب المثالي حيث كان يتمتع بالقوة والسرعة والحدس والمهارات الفنية”.

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