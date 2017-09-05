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تدريبات برشلونة تشهد عودة العديد من اللاعبين الدوليين

تدريبات برشلونة تشهد عودة العديد من اللاعبين الدوليين

By admin
5 سبتمبر، 2017
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شهدت تدريبات برشلونة التي جرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء عودة العديد من اللاعبين الدوليين استعداداً للمباراة القادمة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وبدأ مران النادي الكتلوني بمشاركة ياسبر سيليسن، أندريه جوميز، توماس فرمايلين، صامويل أومتيتي ولوكاس دينيي بعد مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وشارك الوافد الجديد عثمان ديمبيلي في أول تدريب مع مواطنيه لوكاس دينيي وصامويل أومتيتي ، على أن ينضم بقية اللاعبين الدوليين للتدريب في الساعات القادمة.

وتشهد تدريبات برشلونة غداً الأربعاء مشاركة إنيستا، جيرارد بيكي، بوسكيتس، جيرارد دولوفيو وإيفان راكيتيتش ، على أن يعود لاعبو أمريكا الجنوبية يوم الخميس.

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