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تقارير: رونالدو يريد إبعاد بيل وبنزيما عن تشكيلة الريال الأساسية !

تقارير: رونالدو يريد إبعاد بيل وبنزيما عن تشكيلة الريال الأساسية !

By admin
5 سبتمبر، 2017
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كريستيانو رونالدو نجم نجوم ريال مدريد الإسباني يرغب في إبعاد الثنائي غاريث بيل وكريم بنزيما عن تشكيلة الميرينجي الأساسية.

وعانى الثنائي الويلزي والفرنسي من انتقادات كبيرة في ظل المستويات المتذبذبة التي يقدماها، خصوصاً مع غياب نجم توتنهام السابق لفترات طويلة بسبب الإصابات المتكررة.

وذكرت التقارير أن رونالدو يرغب في الاعتماد على الثنائي إيسكو وأسينسيو ضمن التشكيلة الرئيسية لللوس بلانكوس على حساب بيل وبنزيما.

ويقدم الساحران الإسبانيان مستويات راقية للغاية رفقة المدرب زين الدين زيدان، مما جعل الجماهير الملكية تطالب باستمرار بمشاركتهما منذ البداية على حساب غير المقنعين بيل وبنزيما.

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