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حركة غير أخلاقية تهدد بإيقاف نجم إنجلترا لمدة شهر

حركة غير أخلاقية تهدد بإيقاف نجم إنجلترا لمدة شهر

By admin
5 سبتمبر، 2017
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أكدت التقارير الصحفية اليوم أن اللاعب الإنجليزي ديلي آلي نجم وسط منتخب إنجلترا وتوتنهام، معرض للإيقاف لمدة شهر مع منتخب بلاده.

وأشارت صحيفة “تليغراف” البريطانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن عدسات الكاميرات رصدت حركة غير أخلاقية من ديلي آلي تجاه حكم مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم والتي أقيمت أمس في ويمبلي.

وكانت الحادثة في الشوط الثاني في المباراة بعد تدخل من مارتن سكيرتل مدافع سلوفاكيا تجاه آلي ولم يقم حكم المباراة باحتساب شيء، وهو ما جعل ديلي آلي يوجه حركته في اتجاه الحكم اعتراضًا على القرار.

يذكر أن منتخب إنجلترا تمكن من تحقيق الفوز على سلوفاكيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصبح على بعد فوز وحيد للوصول إلى مونديال روسيا 2018.

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