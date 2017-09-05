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خاميس رودريغيز يتعافى من الإصابة ويشارك ضد البرازيل

خاميس رودريغيز يتعافى من الإصابة ويشارك ضد البرازيل

By admin
5 سبتمبر، 2017
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أعلن خوسي بيكرمان مدرب منتخب كولومبيا لكرة القدم عن مشاركة اللاعب خاميس رودريغيز ضد البرازيل في الجولة السادسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018.

وأكد مدرب المنتخب الكولومبي في مؤتمره الصحفي الخاص قبل المواجهة الصعبة أمام البرازيل أن خاميس رودريغيز لاعب بايرن ميونخ تعافى تماماً من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الساق اليمنى.

وقال المدرب خوسي بيكرمان : “خاميس رودريجيز سيلعب أمام منتخب البرازيل بعد أن تعافى تماماً من إصابته الأخيرة ، هو الآن في حالة جيدة للغاية وسوف نعتمد عليه في هذا الاختبار الذي يعتبر صعباً”.

ويعود الجناح الدولي الكولومبي إلى الملاعب من جديد بعد شهر من الغياب على خلفية الإصابة التي تعرض لها في الساق اليمنى خلال المباراة الودية أمام ليفربول الإنجليزي في بطولة كأس أودي.

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