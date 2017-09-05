خيسوس ينشر صورة طريفة أثناء طفولته

نشر المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس صورة من فترة الطفولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وذلك قبل المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم “روسيا 2018”.

الطريف أن خيسوس نشر الصورة لفترة الطفولة، وبجواره صورة حديثة له لكنه اتخذ نفس وضعية التصوير، وسأل متابعيه على اختلف كثيرا؟.

يذكر أن خيسوس نجح مع منتخب بلاده في التأهل إلى منافسات كأس العالم، بعد تصدر التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 36 نقطة في 16 جولة، وبالتفوق على كولومبيا الثاني بفارق 11 نقطة.

ويتبقى للبرازيل 3 مباريات في تصفيات كأس العالم، الأولى أمام كولومبيا، ثم بوليفيا، وأخيرا تشيلي.