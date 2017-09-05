رسمياً .. أندريا آنييلي رئيساً لرابطة الأندية الأوروبية

حصل رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا آنييلي على رئاسة رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم حسبما أعلنت هذه المنظمة من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية التي تضم أكثر من 200 عضو من إجمالي أندية كرة القدم فى القارة العجوز أن أندريا آنييلي جرى تعيينه في اللجنة التنفيذية إلى جانب إيفان جازيديس.

وسيتولى أندريا آنييلي مسؤولية رئاسة رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم بعد تنحي الرئيس السابق كارل هاينز رومينيغي قبل عدة أيام ، والذي شغل هذا المنصب منذ عام 2008.

وقال الكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم أمس الاثنين في اجتماع خاص أن رابطة الأندية الأوروبية ستعمل قريباً على تقليص الفجوة بين الأندية الغنية والفقيرة.