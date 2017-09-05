رسميا.. سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تجديد عقد المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني لمدة موسمين إضافيين وحتى نهاية موسم 2020.

وأشار الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد، إلى أن سيميوني قام بتوقيع العقود اليوم، وذلك بعدد الوصول إلتفاق مع إنريكي سيريزو وميغيل آنجيل، وكانت الرغبة من جميع الأطراف هو استمرار سيميوني في منصبه.

ويعد سيميوني هو المدربالأنجح في تاريخ أتلتيكو مدريد، حيث قادهم لعدة بطولات أهمها الدوري والسوبر الأوروبي، وأيضًا الدوري والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في ثلاث سنوات.

يذكر أن العديد من الأندية كانت ترغب في التوقيع مع سيميوني، خاصة بعد إعلان المدرب نفسه أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع نادي العاصمة، ولكنه في النهاية قرر الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.