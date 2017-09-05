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صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على نجم ليفربول

صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على نجم ليفربول

By admin
5 سبتمبر، 2017
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انتهى سوق الانتقالات الصيفية منذ أيام قليلة، ولكن هذا لم يمنع الأندية من الاستمرار بالاهتمام بعدد من اللاعبين للتعاقد معهم سواء في الشتاء المقبل أو الصيف.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير لها اليوم، إلى أن أحد أكبر الأهداف هو الألماني إيمري كان لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن عدة أندية تسعى لإقناع اللاعب بالانتقال إليهم في الفترة المقبلة، وأهم هذه الأندية هي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان.

وتابع التقرير أن عقد إيمري كان ينتهي في الصيف المقبل، ولم يوفع حتى الآن على عقود تجديد عقد مع ليفربول، وهو ما فتح الباب لإمكانية رحيله خلال الانتقالات المقبلة.

يذكر أن إيمري كان الذي انتقل إلى ليفربول في عام 2014 تمكن من إحراز 10 أهداف خلال 133 مشاركة مع الريدز في جميع المسابقات.

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