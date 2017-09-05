ظهير باريس سان جيرمان يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس

دخل الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي توماس مونيير دائرة اهتمامات يوفنتوس الايطالي الذي يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن تراجع مستوى ستيفان ليشنستاينر هو ما دفع إدارة البيانكونيري للتفكير في ضم لاعب باريس سان جيرمان والذي يواصل التألق مع الفريق الفرنسي.

ومع وصول داني ألفيش إلى باريس سان جيرمان أصبح من الصعب استمرار الدولي البلجيكي في صفوف النادي الفرنسي ومن ثم ستكون فرصته قوية في الانتقال لليوفي.