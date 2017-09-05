عثمان ديمبلي: لم أكن مستعدا للانتقال لبرشلونة العام الماضي

كشف الفرنسى عثمان ديمبلى، الوافد الجديد لصفوف نادي برشلونة الإسبانى، عن سبب رفضه الانتقال لمعقل كامب نو العام الماضى، مؤكدا أنه لم يكن مستعدا بعد للعب فى النادى الإسبانى العملاق.

وقال ديمبلي – في تصريحات لصحيفة (سبورت الكتالونية) – “في ذلك الوقت لم يمض علي كلاعب محترف في رين سوى ستة أشهر، وبالطبع كان الوقت مبكرا للغاية لمثل هذه الخطوة.. وكنت أريد أن أتعلم وألعب مباريات في دوري الأبطال وأعرف ما تعني البطولة، وأن ألعب موسما كاملا مع نادي كبير، وأن ألعب بانتظام وأطور أدائي”.

وأضاف “كنت سأتعلم الكثير من خلال التدريب، ولكن كان هذا سيعرقل تطور أدائي، ومن حسن الحظ أن برشلونة عاد مجددا، وفي هذه المرة لم أكن لأترك الفرصة تفوتني من أجل الانضمام إليه”.

يشار إلي أن ديمبلي أصبح أبرز الأسماء التي يضمها النادي الكتالوني في الانتقالات الصيفية بعد موسم واحد قضاه في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، حيث ضمه البارسا مقابل 105 ملايين يورو بجانب 45 مليون يورو حوافز.. وجاءت هذه الخطوة بعد عام واحد من رفض ديمبلي عرضا سابقا من برشلونة بينما كان يصنع اسمه في رين الفرنسي.