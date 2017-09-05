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على خطى إنجلترا.. إيطاليا تفكر في غلق سوق الانتقالات قبل بداية الدوري

على خطى إنجلترا.. إيطاليا تفكر في غلق سوق الانتقالات قبل بداية الدوري

By admin
5 سبتمبر، 2017
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أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يفكر في غلق سوق الانتقالات الصيفية مبكرًا، وتحديدًا قبل بداية الدوري الإيطالي.

وأشار الصحفي الموثوق “جيانلوكا دي ماريزو” على موقعه الشخصي في تقرير له اليوم، إلى أن الاتحاد الإيطالي سيبدأ دراسة غلق سوق الانتقالات قبل بداية الدوري.

وأضاف التقرير أن الأندية الإيطالية مستاءة جدًا من إمكانية انتقال اللاعبين من أنديتهم، بعد بداية الدوري، وهو ما يؤثر على تركيز اللاعبين.

وتابع التقرير أن هذه الخطوة يجب أن تتم بموافقة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي، وذلك في ظل سعي العديد من الدوريات الأوروبية لإتخاذ هذه الخطوة.

يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي ستجتمع الأسبوع الحالي من أجل مناقشة غلق سوق الانتقالات في إنجلترا مبكرًا، حتى تسمح للاعبين بالتركيز مع أنديتهم فقط، وعدم التركيز مع العروض المقدمة إليهم.

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