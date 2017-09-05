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غرانيرو يتوعد برشلونة ويجهل سر أزمته الرياضية

غرانيرو يتوعد برشلونة ويجهل سر أزمته الرياضية

By admin
5 سبتمبر، 2017
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أكد إستيبان غرانيرو لاعب إسبانيول اليوم الثلاثاء أن فريقه سيقدم قصارى جهده من أجل الحصول على النقاط الثلاثاء خلال مواجهة برشلونة في ديربي كتالونيا يوم السبت المقبل.

ويحتضن ملعب كامب نو يوم السبت القادم مباراة من العيار الثقيل ، وذلك عندما يحل إسبانيول ضيفاً على برشلونة في قمة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل إسبانيول على نقطة واحدة من مباراتين في الدوري الإسباني بعد التعادل ضد إشبيلية بهدف لمثله ، قبل أن يخسر بشكل مفاجىء في الجولة الثانية بهدف نظيف أمام ليجانيس.

وقال اللاعب الإسباني : “هذه المباراة خاصة للجميع ومهمة للمشجعين ، أنا متأكد بأنها ستكون مواجهة حماسية ونحن نسعى بكل تأكيد للفوز باللقاء والحصول على النقاط الثلاث”.

وحول الأزمة التي يعاني منها برشلونة في الوقت الحالي واضاف : “لا أعلم ماذا يحدث داخل أروقة برشلونة ، لكن هذا النادي قوي وقادر على تجاوز الصعوبات مثل حدث قبل سنوات”.

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