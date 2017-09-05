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غريزمان فى مانشستر يونايتد فى جانفي القادم

غريزمان فى مانشستر يونايتد فى جانفي القادم

By admin
5 سبتمبر، 2017
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ذكرت صحيفة “مانشستر افينينج نيوز” أن الفرنسي انطوان جريزمان نجم نادى أتلتيكو مدريد الاسبانى قد يتمم عملية انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد فى انتقالات جانفي القادم.

وكان غريزمان راغبا فى الانتقال للشياطين الحمر فى الانتقالات الصيفية لكن لم تتم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد فشل فى الضغط من أجل ضم غريزمان الذى فضل فى النهاية البقاء فى نادى العاصمة الاسبانية نظرا للحظر المفروض عليه بشأن ابرام صفقات جديدة بسبب تجاوزاته فى التعاقدات مع اللاعبين القصر .

وأوضحت الصحيفة،أنه مع رفع الحظر على الاتلتي فى الانتقالات الشتوية فإن الصفقة يمكن ان تتم فى جانفي خاصة وأن البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد يرغب بشدة فى ضم اللاعب كى يكون صاحب القميص رقم 7 الشاغر حاليا على أن يكون الويلزى غاريث بيل خيارا آخر فى صيف 2018 .

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