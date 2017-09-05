كوتينيو يتمرد على ليفربول ويرفض اللعب في دوري الأبطال

قرر اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو التمرد مرة أخرى على ليفربول الإنجليزي من خلال الإعلان عن رفضه المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

وتمرد فيليب كوتينيو على ليفربول في المرة الأولى من خلال إرسال رسالة إلى مجلس إدارة النادي يطلب فيها الانتقال إلى برشلونة ، وهو الشيء الذي رفض مراراً وتكراراً.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن الجناح البرازيلي يرفض المشاركة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ، رغم أنه مسجل في قائمة أوروبية تضم 25 لاعباً.

ويسعى فيليب كوتينيو حسبما أفادت هذه التقارير للانضمام إلى برشلونة في سوق الانتقالاتالشتوية في جانفي ، واللعب معه في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفض ليفربول عدة عروض تتراوح قيمتها بين 120 و 150 مليون يورو من برشلونة ، لكن بعض المصادر تؤكد استعداد النادي الإنجليزي للتفاوض على بيعه في يناير القادم.