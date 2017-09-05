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مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم بيل وسيعود للمحاولة بالصيف المقبل

مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم بيل وسيعود للمحاولة بالصيف المقبل

By admin
5 سبتمبر، 2017
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أكدت التقارير الصحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يفقد الأمل في ضم النجم الويلزي جاريث بيل إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن مانشستر يونايتد حاول التفاوض مع إدارة ريـال مدريد بشأن بيل، ولكن كان رد النادي الملكي بأن أي عروض للاعب سيتم الاستماع إليها في صيف 2018.

وأضاف التقرير أن إدارة مانشستر يونايتد على علم بأن زين الدين زيدان قد يعطي فرصة للمتألق ماركو اسينسيو في الموسم الحالي على حساب بيل، وهو ما قد يضعف فرص مشاركة الويلزي مع ريـال مدريد وقد يفكر في الرحيل.

يذكر أن بيل قد شارك أساسيًا مع ريـال مدريد في أول مباراتين بالدوري الإسباني، وذلك نتيجة لغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض للإيقاف لخمس مباريات.

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