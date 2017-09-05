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مورينيو يُحمس ميختاريان لتقديم موسم أفضل مع اليونايتد

مورينيو يُحمس ميختاريان لتقديم موسم أفضل مع اليونايتد

By admin
5 سبتمبر، 2017
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أرسل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة الى الأرميني هنريك ميختاريان وذلك لإرسال الحماس له من اجل تقديم مستوى افل مع الشياطين الحمر .
وكان ميختاريان تألق مع مان يونايتد في الموسم الماضي حيث فاز بلقب الدوري الاوروبي وبلقب كأس الرابطة الإنجليزية .
وذكر موقع إسبن الرياضي أن مورينيو أكد لميختاريان أنه يتوقع الكثير منه في الموسم الحالي .
انضم ميختاريان الى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2016 قادما من فريق بوروسيا دورتموند الالماني .
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