مورينيو يُحمس ميختاريان لتقديم موسم أفضل مع اليونايتد
أرسل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة الى الأرميني هنريك ميختاريان وذلك لإرسال الحماس له من اجل تقديم مستوى افل مع الشياطين الحمر .
وكان ميختاريان تألق مع مان يونايتد في الموسم الماضي حيث فاز بلقب الدوري الاوروبي وبلقب كأس الرابطة الإنجليزية .
وذكر موقع إسبن الرياضي أن مورينيو أكد لميختاريان أنه يتوقع الكثير منه في الموسم الحالي .
انضم ميختاريان الى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2016 قادما من فريق بوروسيا دورتموند الالماني .