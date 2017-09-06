أليكسيس سانشيز يرد على انتقادات صحف تشيلي

عبر أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال الإنجليزي عن سخطه وعدم رضاه على الانتقادات التي توجه له عبر الصحف الرياضية في بلاده تشيلي بعد سقوطهم في مباراتين متتاليتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

تشيلي تلقت هزيمة قاسية في عقر دارها أمام منتخب باراجواي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تلقت هزيمة أخرى أمام بوليفيا بهدف نظيف الأمر الذي جعلها تتقهقر للمركز السادس على سلم الترتيب والغير مؤهل للمونديال.

رغم ذلك لا يبدو سانشيز راضياً عن الانتقادات التي توجه له حيث رد عبر أنستجرام “ستشعر بالتعب حينما تنتقد بسبب وبدون سبب، سوف تتعب من كثرة ما تقول لنفسك: سأنهض… كما سترهق من كثرة ما تقول لكل من حولك بأن الأمور ستسير بشكل جيد”.

وأضاف “الأسوأ أن لا يكون أحد يدرك كيف تجعلك هذه الانتقادات تشعر… أحمل الرقم 7 على ظهري وعلى أكتافي مسؤولية كبيرة في تشيلي، لذلك أنا آسف بأن الصحفيين ينتقدونني بدون أن يعلموا شيئاً عما أمر به”.