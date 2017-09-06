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أوديغارد يعلن تمديد عقده مع ريال مدريد

أوديغارد يعلن تمديد عقده مع ريال مدريد

By admin
6 سبتمبر، 2017
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صرح مارتين أوديغارد صانع ألعاب هيرينفين الهولندي بأنه قام بتمديد عقده مع ناديه الأساسي ريال مدريد وذلك قبل أن يعلن النادي رسمياً عن ذلك.

أوديجارد ينتهي عقده في ريال مدريد صيف 2018 وهو ما يجعل النادي الأبيض مهدداً بخسارة خدماته مجاناً في الصيف المقبل في حال لم يتم تمديد العقد.

وقال أوديجارد بخصوص ذلك “من المحتمل أن عقدي لن ينتهي عام 2018. قمت بتمديد عقدي، لكن لن أقول أي كلمة أخرى حول هذا الموضوع حالياً”.

ويعمل ريال مدريد اليوم على تمديد عقود مجموعة كبيرة من لاعبيه لضمان بقائهم في النادي لفترة طويلة، ويبدو أن أوديغارد أحد اللاعبين الذين يدخلون في الخطط المستقبلية للنادي.

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