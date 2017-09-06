إنييستا : لا اتفاق مع برشلونة لتجديد العقد

نفى قائد برشلونة أندريس إنييستا توصله إلى أي اتفاق مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو حول تجديد عقده الذي دخل في موسمه الأخير قبل الانتهاء .

والتقطت صحيفة “سبورت” تعليقاً سريعاً من أندريس إنييستا في المطار بعد عودته من معسكر المنتخب الإسباني حيث قال عن مستقبله “اتفاق مبدئي مع برشلونة حول تجديد عقدي؟ لا هذا غير صحيح، لا يوجد أي شيء حتى الآن والوضع لم يتغير” .

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا قد صرح في مقابلة له مع صحيفة “سبورت” حول مستقبل إنييستا قائلاً “أندريس (إنييستا) أحد أساطير النادي، لا أراه ينتقل إلى نادٍ آخر لأنه يجب أن يعتزل في برشلونة” .

وينتهي عقد أندريس إنييستا (33 سنة) مع برشلونة مع حلول صيف 2018، هو الذي سيكون بإمكانه التوقيع مع أيٍ نادٍ في صفقة انتقال حر مجانية ابتداءً من يناير المقبل في حالة عدم حصوله على عقدٍ جديد .