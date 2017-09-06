البداية من إنجلترا.. رئيس الاتحاد الأوروبي يؤيد تقليص فترة الانتقالات

دعم السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فكرة إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2018-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتم عقد تصويت بين أندية البريميرليج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لتحديد ما إذا كان سيتم غلق سوق الانتقالات قبل بداية الموسم أو لا.

وأكد كارين برادي نائب رئيس نادي وست هام يونايتد أن معظم أندية البريميرليج ستصوت لصالح قرار تقليص فترة الانتقالات.

ويدعم رئيس الاتحاد الأوروبي الفكرة، حيث قال تشيفرين في تصريحات لصحيفة “ذا تايمز” الإنجليزية: “أعرف أن هناك مناقشات جادة في أوروبا بخصوص تقليص فترة سوق الانتقالات الصيفية ونتابعها عن قرب”.

وأضاف: “في رأيي، ليس من الجيد أن يبدأ اللاعب الموسم مع فريق وينتقل لفريق آخر مع نهاية سوق الانتقالات”.

وأكمل: “يوجد العديد من الشكوك لفترة طويلة، ولذلك يمكنني القول أن فترة الانتقالات تكون أطول من اللازم، وأؤيد أن يتم تقليصها”.

ويجب أن يصوت 14 ناديًا من أصل 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إقرار التغيير، والذي سيتم تطبيقه كذلك على بقية المسابقات في إنجلترا.