الخليفي يستفز الأندية الكبرى بسبب قوانين المال النظيف

حاول القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استفزاز الأندية الكبرى في القارة الأوروبية بسبب قواعد قانون المال النظيف الخاصة بهم.

وقال الخليفي في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: إذا ما كانت الأندية الأخرى ليست سعيدة مع أرصدتنا المالية ، إنها ليست مشكلتنا.

وأكد القطري أنه يشعر براحة تامة وهدوء حول ما يردده البعض بخرق باريس سان جيرمان لقوانين اللعب المالي النظيفة.

وأنهى تصريحاته: لا يوجد شئ نبعده عن الأعين ، ولم نخترق القواعد حتى الآن.