المحكمة تستدعي خورخي مينديز في قضية رونالدو

تعرف قضية اتهام كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي فصلاً جديداً باستدعاء وكيل أعماله خورخي مينديز أمام المحكمة للإدلاء بأقواله في التهم الموجهة لموكله خصوصاً وأنه المسؤول الأول عن عقود اللاعب الإحترافية منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد .

وحسب صحيفة “ماركا” فإن المحكمة طلبت من خورخي مينديز وشخصين آخرين توضيح دورهم في الوضعية الضريبية لكريستيانو رونالدو، حيث أن القاضية مونيكا غوميز تُريد معرفة مدى مسؤولية كل شخص في قضية اللاعب مع الضرائب والتي يُتهم فيها البرتغالي بإخفاء 14.7 مليون عن مصلحة الضرائب .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن القاضية حددت جلسة يوم 19 أكتوبر ليقف فيها خورخي مينديز بالإضافة إلى لويس كوريا وكارلوس اوزوريو أمام المحكمة لتسجيل أقوالهم، وذلك بناءً على أقوال كريستيانو رونالدو أمام المحكمة والتي أكد فيها أن الأشخاص الثلاثة (ميدنيز، كوريا وأوزوريو) الأقرب إليه من بين فريق عمله .

وكانت النيابة العالمة الإسبانية قد اتهمت كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي بعدم دفعه مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب خلال سنتين من مسيرته مع ريال مدريد بين 2011 و2013 .