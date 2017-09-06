باريس سان جيرمان يقدم نجمه الجديد كيليان مبابي

قدم باريس سان جيرمان لاعبه الجديد كيليان مبابي لوسائل الإعلام، بعد قدومه من نادي موناكو على سبيل الإعارة حتى 30 جوان 2018، مع وجود بند في عقده لشرائه بصورة نهائية حتى جوان 2022.

وإنضم النجم الفرنسي إلى نيمار دا سيلفا الذي إنتقل لنادي عاصمة الأنوار في الميركاتو الصيفي الأخير، بعد كسر عقده الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو .

هذا وقد عبر مبابي على سعادته بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان قائلاً : ” انه أمر رائـع اللعب مع نيمار، انه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لاعب مميز، لكن اتيت من أجل المشروع والنادي الذي أشجعه في صغري ” .

وأضاف قائلاً : ” انه لشرف عظيم ان انضم الى واحد من اكبر اندية العالم، والذي لديه مشروع كبير ” .

وبخصوص المركز الذي سيشارك فيه مبابي مع النادي الباريسي، تحدث قائلاً : ” المدرب هو من يقرر ، ليست لدي مشكلة في اللعب بأي مركز ” .