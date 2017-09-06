بوفون ينتقد الجماهير الإيطالية “لسنا إسبان” !

انتقد قائد المنتخب الإيطلي وحارس يوفنتوس المخضرم جانلويجي بوفون ردة فعل الجماهير الإيطالية على أداء المنتخب خلال مباراة الجولة الثامنة تصفيات كأس العالم أمام الكيان الصهيوني على ملعب مابي في مدينة ريجيو إيميليا .

وظهر جانلويجي بوفون في مقابلة إذاعية بعد الفوز (1-0) على إسرائيل حيث قال “حصلنا على صافرات استهجان كثيرة من جماهيرنا اليوم عندما لم نستطع إيجاد المساحة اللازمة للإختراق، من الواضح أن الاستحواذ غير مستحب هنا في إيطاليا” .

وأضاف جانلويجي بوفون قائلاً “في إسبانيا الفريق يقوم بِـ 100 تمريرة متتالية والجماهير تصفق، كان علينا خوض المخاطرة لكننا لسنا في إسبانيا والجماهير ترغب أكثر من كرة مباشرة وفرص وأهداف في أسرع وقتٍ ممكن” .

وتحتل إيطاليا المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 19 نقطة خلف إسبانيا المتصدرة بِـ 3 نقاط، حيث يحتاج الأتزوري لتعثر الإسبان خلال آخر جولتين من أجل خطف الصدارة أو اللعب على حظوظه في الملحق الأوروبي للوصول إلى كأس العالم .