دييجو كوستا يتدرب مع تشيلسي بعد عودته إلى لندن

انضم المهاجم دييغو كوستا إلى تدريبات تشيلسي اليوم الأربعاء بعد عودته في الليلة الماضية إلى العاصمة لندن حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وعاد اللاعب المثير للجدل إلى العاصمة البريطانية بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاثة أشهر في البرازيل ، بعد رسالة من المدرب أنطونيو كونتي تطلب رحيله.

وأكد كوستا في وقت سابق أن كونتي أبلغه بأنه لم يعد جزءاً من خططه عن طريق رسالة نصية ، فيما رد على رسالته بأنه كان يفضل الحديث معه وجها لوجه.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على عدم رغبته في العودة إلى تشيلسي حتى لو جرى تغريمه يومياً ، حيث أصر على العودة مجدداً إلى أتلتيكو مدريد.

وفشل دييجو كوستا بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الممنوع من اجراء التعاقدات حتى جانفي 2018 بسبب خرف لوائح الفيفا من حيث التعاقد مع القصر.

ووصف اللاعب الإسباني معاملته “كمجرم” من جانب نادي تشيلسي ، فيما تلقى في الساعات الماضية اتصالات من مسؤولي فريق البلوز للعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وأعلن تشيلسي قبل أيام عن ادراج دييجو كوستا في تشكيلته لبطولة الدوري الإنجليزي ، إلا أنه خرج من قائمته في دوري أبطال أوروبا ، مما يشير إلى رحيله في جانفي القادم.