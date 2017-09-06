دي ماريا يغيب لأسابيع بسبب الإصابة !

تعرض لاعب باريس سان جيرمان ، أنخيل دي ماريا لإصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع، حيث كتبت صحيفة ” أولي” الأرجنتينية أن دي ماريا تعرض لتمزق في فخذه الأيسر .

وقد تعرض اللاعب الأرجنتيني للإصابة إثر مشاركته مع منتخب بلاده ضد فنزويلا فجر يوم الأربعاء، ضمن تصفيات مونديال 2018 ؛ وتم استبداله في الدقيقة 25 .

وقال أعضاء في الجهاز الطبي للمنتخب، إن اللاعب الذي طلب استبداله في الدقيقة 25، يعاني من ” ألم عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر” ؛ ورجحوا إمكانية غيابه لمدة 3 أسابيع .

وكان الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عاماً انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2015، وشارك أساسياً في جميع مباريات فريقه هذا الموسم .