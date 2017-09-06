رئيس الليغا يسخر من باريس سان جيرمان ونيمار بشدة

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن نادي باريس سان جيرمان عرف جيداً كيف يلتف على نظام سوق الانتقالات ، وأن الليغا تخلصت أيضاً من نيمار الذي يعرف كيف يتبول في المسابح.

وانضم النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في شهر أوت الماضي ، مما يدل على حجم قوة التهديد الذي يشكله الدوري الفرنسي على بقية الدوريات في أوروبا.

ودعت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى التحقيق مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة في قواعد اللعب المالي النظيف في سوق الانتقالات الصيفية.

وسئل خافيير تيباس عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ، وإمكانية مغادرة هذين النجمين على غرار نيمار الذي قرر الرحيل عن الدوري الإسباني مقابل ثروات مالية في أماكن أخرى.

وقال رئيس الليغا : “أعتقد أن قيمة فسخ عقد هؤلاء اللاعبين أعلى من نيمار ، ولكن إذا كان ناصر الخيلفي يريد التعاقد معهما فإنه يستطيع فقط فتح آبار الغاز لشرائهم ، هذا ليس سعر سوق اللاعبين ، بل سعر سوق الغاز”.

وتابع بقوله : “باريس سان جيرمان ربما يمكنه دفع هذه الأسعار التي تعتبر سهلة جداً بالنسبة له ، الأمور أصبحت معقدة للغاية في سوق الانتقالات ويمكن أن تتطور بعد هذا الصيف ، هؤلاء يضحكون على نظام الانتقالات”.

وحول نيمار دا سيلفا واضاف : “لا أعرف ما إذا كان كلامي وقحاً ، ولكن صحفي إسباني أعرفه جيداً أكد لي بأنه شاهد نيمار يتبول في حمام السباحة ، لا يمكن أن نقبل هذا ونحن بحاجة إلى فتح تحقيق حول هذا الأمر”.

وأبرز خافيير تيباس موقفه من نيمار واضاف : “أنا لا أقول هذا لأن باريس سان جيرمان تعاقد مع لاعب من برشلونة ، لكننا قلقون جداً بشأن هذا الوضع الذي يضر بالكرة الإسبانية وبالهيكل الاقتصادي وبصناعة اللاعبين”.