فيدال يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كأس العالم

أعلن التشيلي آرتورو فيدال لاعب منتخب تشيلي ونادي بايرن ميونخ الألماني، أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم القادم بروسيا 2018.

وخرج فيدال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بعد خسارة تشيلي أمام بوليفيا بتصفيات كأس العالم، ليؤكد أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم مباشرة.

وكانت تشيلي قد تلقت هزيمتين على يد بوليفيا وباراغواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، مما أضعف موقفها في التأهل بشكل مباشر.

وكان فيدال خاض مع منتخب الشيلي 97 مباراة وأحرز خلالهم 23 هدف، وتمكن أيضًا من الفوز مرتين بكوبا أمريكا عامي 2015 و2017.

ووتمكن أيضًا اللاعب صاحب الثلاثين عامًا من الفوز بأربع بطولات متتالية للدوري الإيطالي مع يوفنتوس وبطولتين للدوري الألماني مع بايرن ميونخ.