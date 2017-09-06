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فينغر: خسرت 60-70 مليون يورو من أجل سانشيز

فينغر: خسرت 60-70 مليون يورو من أجل سانشيز

By admin
6 سبتمبر، 2017
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يستعد آرسنال لخسارة مبلغ كبير بعد إصرار المدرب الفرنسي أرسين فينغر على عدم بيع المهاجم التشيلي أليكسس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال فينغر “الاحتفاظ بأليكسس سانشيز في أخر عام من عقده يعني أنك تضحي بـ60-70 مليون يورو، في نهاية الموسم سنقوم بشراء لاعب بديل بنفس سعره”.

وأضاف “هذا مبلغ كبير جداً ويجب علينا التضحية بلاعب أو إثنين لتوفير ذلك المبلغ”.

وكان مانشستر سيتي الأقرب للتوقيع مع سانشيز بعرضه أكثر من 60 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب إلا أن المدرب الفرنسي رفض التفريط به رغم بقاء عام واحد على نهاية عقده.

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