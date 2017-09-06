فينغر ينتقد صفقة انتقال ديمبيلي إلى برشلونة

يرى مدرب آرسنال، الفرنسي أرسين فينغر بأن أسعار اللاعبين في الصيف الحالي تضخمت بشكلٍ مبالغ فيه وأعطي اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي مثالاً على ذلك.

وكان عثمان ديمبيلي قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند مقابل 15 مليون يورو إلا أنه انتقل إلى برشلونة في الصيف الحالي مقابل 105 مليون يورو.

وقال فينغر “يمكن إعطاء عثمان ديمبيلي مثالاً على تضخم اللاعبين، في الموسم الماضي انتقل مقابل 15 مليون يورو وبعد عام بلغ سعره أكثر من 100 مليون يورو”.

وشهد الصيف الحالي العديد من الصفقات القياسية أبرزها انتقال نيمار وكيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان مقابل 400 مليون يورو.