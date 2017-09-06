مانشستر سيتي سيحاول ضم سانشيز بـ 20 مليون استرليني فقط

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي مانشستر سيتي لم يفقد الأمل في ضم المهاجم التشيلي أليكسيز سانشيز لاعب نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية في تقرير نشرته اليوم، إلى إصرار بيب جوارديولا على ضم سانشيز في يناير المقبل، وهو ما سيجعل مانشستر سيتي يتقدم بعرض جديد للمدفعجية.

وأضاف التقرير أن السيتي سيعرض 20 مليون استرليني في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لأن عقد سانشيز مع أرسنال سينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع مانشستر سيتي الحصول على اللاعب بشكل مجاني.

وكان أرسنال قد وافق على عرض مانشستر سيتي في آخر أيام الميركاتو الصيفي لضم سانشيز والذي وصل وقتها إلى 60 مليون استرليني، ولكن فشل ارسنال في الحصول على بديل للاعب جعل الصفقة تتوقف في اللحظات الأخيرة.

يذكر أن سانشيز يشارك حاليًا مع منتخب بلاده تشيلي في مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم القادم بروسيا عام 2018.