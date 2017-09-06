مبابي: انتقالي إلى باريس لا يتعلق بنيمار

نشر الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان تصريحات النجم الفرنسي والوافد الجديد كيليان مبابي أثناء تواجده في غرفة خلع الملابس قبل تقديمه لاعباً للفريق.

وانضم مبابي لباريس سان جيرمان قادماً من موناكو على سبيل الإعارة لعام واحد مع وجود بند شراءه في الصيف القادم ع حديث الإعلام عن 180 مليون يورو ستدفع بعد عام.

وقال مبابي “الانتقال إلى باريس سان جيرمان فرصة كبيرة بالنسبة لي وطموحي كان مواصلة اللعب على مستوى عالي وهذا يقدمه النادي لي، نحن الإثنان طموحان وهنالك مواصفات لنكبر معاً، الجانب الإنساني جعلني اختار باريس لأني عدت إلى المكان الذي ولدت وكبرت به”.

وأضاف “أريد التتويج بالألقاب وجئت من أجل ذلك وباريس سان جيرمان فريق مثالي لتحقيق ذلك، لقد تحدثت مع المدرب أيضاً وسألعب على الجهة اليمنى من الهجوم أكثر من اللعب كرأس حربة أو على الجانب الأيسر”.

وعند سؤاله عن علاقة نيمار بانضمامه، أجاب مبابي “مشروع باريس يهمني قبل التوقيع مع نيمار لكن بالتأكيد اللعب بجانب نيمار أمر رائع وهذا عامل جعلني اختار الانتقال رغم أنه ليس سبب رئيسي”.