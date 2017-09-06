ميرابيلي يبشر جماهير ميلان بمستقبل رائع

أكد المدير الرياضي لنادي إي سي ميلان ماسيمليانو ميرابيلي بأن على جماهير الفريق العيش في الأحلام لكن دون إعطائهم أوهام كاذبة.

وكان ميلان بقيادة الثنائي ماسيمليانو ميرابيلي والمدير العام ماركو فاسوني قد وقع مع 11 لاعباً مقابل أكثر من 200 مليون يورو وذلك لإعادة الفريق إلى القمة من جديد.

وقال ميرابيلي في تصريحات لشبكة “بريميوم سبورت” الإيطالية “يمكن للجماهير العيش في الحلم ولا يجب علينا خلق أوهام كاذبة، يجب علينا تقديم كل شيء في المسابقات الثلاث التي نشارك بها، يجب التركيز على الدوري الأوروبي الذي قد يعيدنا إلى دوري أبطال اوروبا”.

وأضاف “الشيء الأهم هو الصبر في بناء الفريق لأننا بدأنا دورة جديدة، النادي جذب الكثير من اللاعبين خلال الميركاتو وهنالك الذي وصل إلى الفريق والبعض لم يأتي وهنالك من لا يريد الرحيل”.

وختم “ميلان فريق مهم ولقد قمنا بـ95 بالمئة من عملنا المحدد في الميركاتو الماضي، سوف نقوم بدعم الفريق أكثر خلال السنوات الماضية، رافينيا ؟، لم نكن مهتمين به، خوسيه سوزا ؟، لدينا اتفاق مع طرابزون سبور والأمر يعود للاعب الآن”.