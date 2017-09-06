ميلان يكشف تفاصيل إصابة أندريا كونتي

كشف نادي ميلان عن تفاصيل إصابة الظهير الأيمن أندريا كونتي خلال مشاركته في مباراة منتخب إيطاليا التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2018.

وكان كونتي قد تعرض لإصابة في المباراة وظن الجميع بأنها خطيرة، قبل أن يعلن النادي بأنها مجرد إصابة طفيفية على مستوى الكاحل الأيمن.

وأضاف النادي بأن كونتي يعاني من إصابة طفيفة في الكاحل الأيمن إلا أنه يمشي دون أي آلم.

وسيغيب اللاعب عن مباراة لاتسيو مطلع الأسبوع القادم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لأسباب احترازية.