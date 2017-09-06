نوير: المانشافت يهيمن على البطولات مثلما فعل الماتدور من قبل

قارن الحارس الألماني مانويل نوير منتخب بلاده المانشافت بما كان يحققه منتخب إسبانيا في الفترة ما بين 2008 و 2012 وحصده للبطولات الأوروبية والعالمية.

وقال حارس بايرن ميونيخ الألماني: نحن مثل المنتخب الإسباني والذي فاز ببطولتي أوروبا عامي 2008 و 2012 إلى جانب كأس العالم في عام 2010.

وتابع: لدينا جيل رائع ومميز في ألمانيا ، والذين هم قادرني على تعويض النجوم الغائبين بسبب الإصابات والتقدم في العمر.

وأضاف: اعتزال تشابي ألونسو وفيليب لام في نهاية الموسم الماضي لن يمنع الفريق من المنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي في العام الثاني للمدرب كارلو أنشيلوتي.

وأنهى تصريحاته: لقد فقدنا الكثير من الخبرة باعتزال هذين اللاعبين ، ولكن عليك أن تنظر لفريقنا ، هناك مازال العديد من الأسماء التي تأتي بعمر 26 و 27 وجاهزين للتحديات القادمة.