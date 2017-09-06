نيمار يسخر من رئيس برشلونة: شخص أضحوكة

سخر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من رئيس برشلونة الإسباني خوسيب ماريا بارتوميو، وذلك بعد تصريحات الأخير حول انتقال نيمار للنادي الفرنسي.

وعلق نيمار بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” على خبر تصريحات بارتوميو والذي قال خلالها بأنه الفريق أعتمد أكثر من اللازم على نيمار، وبأن اللاعب خدعهم في انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وقام نيمار بالتعليق بحسابه الشخصي على الخبر قائلًا:” رئيس برشلونة أضحوكة”، ساخرًا من تصريحات بارتوميو.

وكان بارتوميو أكد أن الفريق أعتمد أكثر من اللازم على نيمار و والده في مسألة بقاءه في برشلونة، وقام اللاعب بخداع إدارة النادي الكاتلوني.

يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.